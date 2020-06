Radicondoli, progetto ''COndiVIDiamo pensieri in quarantena''

Il progetto dell’Associazione Culturale Teatrale Rabèl, che gestisce il teatro di Radicondoli, in collaborazione con il Gruppo Scrittura di Radicondoli

“COndiVIDiamo pensieri in quarantena”, “COndiVIDiamo” pensieri, suggestioni, riflessioni, sentimenti del periodo della quarantena. E’ il progetto dell’Associazione Culturale Teatrale Rabèl, che gestisce il teatro di Radicondoli, in collaborazione con il Gruppo Scrittura di Radicondoli. Ne sono nati nove video pubblicati su you tube secondo un preciso calendario in cui tanti cittadini del Comune di Radicondoli hanno scritto e quindi condiviso ciò che hanno provato durante il periodo della quarantena causato dal virus Codiv-19.Il programma di pensieri e parole inizia già oggi 11 giugno, alle 18. Sarà mandato online un pensiero al giorno, per nove giorni, sempre alle 18. Per partecipare al calendario di “COndiVIDiamo pensieri in quarantena” ed assistere ai video è necessario collegarsi all’indirizzo di you tube https://www.youtube.com/playlist?list=PLL37zrwfbXkrg6x4pZ43qgjlxT3-JACOm. Il programma prevede per questo pomeriggio “I topi” scritto e interpretato da Moreno Montomoli. Domani 12 giugno, “Dizionario Treccani” scritto da Rosella Pristerà e interpretato da Roberto Nanni. Il 13 giugno, “Pandenostra” scritto da Marco Marinello e interpretato da Marco Marinello, il 14 giugno “COVIDerazioni” scritto da Graziano Cheri e interpretato da Graziano Cheri, il 15 giugno “La finestra” scritto da Francesca Delogu e interpretato da Daniele Dani, il 16 giugno “Io no”, scritto e interpretato da Pier Alberto Negrin, il 17 giugno “Come Vivo Dentro”, scritto e interpretato da - Silvia Lotti, il 18 giugno “La vendetta del pangolino”, scritto da Emanuela Giua e interpretato da Maurizio Cattaneo, il 19 giugno “Torneranno i picnic”, scritto da Daniela Brunetti e interpretato da Rosella PristeràPer informazioni è possibile rivolgersi al Punto Informazioni Turistiche Radicondoli Museo “Le Energie del Territorio”, Via T. Gazzei 2, Radicondoli, è possibile telefonare al numero 0577 790800 e scrivere a turismo@radicondolinet.it