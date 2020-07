A Radicondoli campi estivi dal 6 luglio

Con la collaborazione della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa inizia questa esperienza che andrà avanti fino al 24 luglio

Iniziano i campi estivi anche a Radicondoli realizzati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Dal 6 luglio al 24 luglio 2020 i ragazzi dai 6 ai 17 anni potranno seguire attività a loro dedicate nei locali della scuola di Radicondoli.“Partiamo anche noi con questa attività che vuole dare una risposta importante ai ragazzi per la socializzazione in questo periodo che viviamo – fa notare l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Radicondoli, Stefania Dei - Ringrazio la Fondazione Territori Sociali che ha messo a disposizione le proprie competenze per realizzare i campi estivi nel rispetto delle regole di prevenzione Covid. Ringrazio anche le associazioni del territorio per le attività di animazione che attiveranno per i bambini più piccoli. Tutto questo ci aiuta anche a guardare verso la riapertura della scuola a settembre in modo positivo”.Nei campi estivi organizzati dalla Ftsa potranno partecipare al massimo 14 minori di età compresa tra i 6 anni e i 17 anni. Saranno divisi in due gruppi, distinti tra di loro e per tutto il periodo del campo. Durante le giornate verranno organizzati prioritariamente giochi e laboratori all’aperto, anche con spostamenti nei parchi urbani del capoluogo o nei sentieri. Gli spazi chiusi (palestra), verranno utilizzati sia per l’arrivo che per l’uscita dal campo e per momenti di attività di doposcuola e laboratoriali, oltre che nelle giornate di pioggia e maltempo, sempre mantenendo il distanziamento sociale. I due gruppi seguiranno un programma analogo, ma dovranno mantenere il distanziamento per tutto il periodo delle attività del campo.Nella partecipazione verrà data precedenza ai minori residenti nel Comune di Radicondoli. Le attività si svolgeranno a partire dalle 8,10 fino alle 13 dal lunedì al giovedì e dalle 8,10 alle 17 il venerdì. Ad ogni minore sarà assegnato un orario di arrivo e di uscita, con una cadenza di 5 minuti l’uno dall’altro, al fine di non creare assembramenti. Verrà inoltre data priorità all’iscrizione dei minori diversamente abili e a quelli in carico ai servizi sociali ed a minori di nuclei familiari con problemi di conciliazione lavorativa. Verrà garantita tutti i giorni ai ragazzi la colazione, mentre per la giornata ”lunga” sarà cura della famiglia produrre il pasto al sacco. La tariffa per i centri estivi è di 20 euro la settimana.Sul territorio ci sono anche altre proposte per i bambini. L'Associazione Pro Loco, in collaborazione con l'Associazione Radicondoli Arte, la Pubblica Assistenza, le RadiAttive e l'Associazione Sportivadi Radicondoli, ha organizzato una serie di attività gratuite rivolte ai bambini residenti della fascia di età 3 - 6 anni: Laboratorio di ceramica - Fiabe in movimento - Piccoli aspiranti fioristi - Primissimi calci e giochi al campo sportivo. Tutte le attività si svolgeranno all'aria aperta, garantendo il distanziamento e il rispetto delle indicazioni specifiche per questo tipo di attività, per ridurre il possibile contagio da COVID 19.