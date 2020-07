Un’estate di eventi a Radicondoli

Dalle feste delle associazioni fino alle camminate, al Radicondoli Festival

Un’estate con tanti eventi, a Radicondoli e Belforte, passando dalle feste delle associazioni fino alle camminate, al Radicondoli Festival che ha già presentato il programma. E non solo. È pronta la programmazione degli eventi fino a Natale.“Riprendiamo il nostro percorso che vuole valorizzare i borghi e tutto il territorio, in un’ottica di promozione culturale e di quel turismo di qualità che vogliamo continuare ad intercettare - fa notare il sindaco, Francesco Guarguaglini – Le norme di prevenzione del Covid rendono tutto complesso, ma non ci siamo arresi. Voglio ringraziare il ricco tessuto di associazioni che si è messo al lavoro per dare una risposta alla domanda di cultura e attività nelle nostre diverse realtà. Siamo pronti dunque. Abbiamo già un cartellone. Anche questo è WivoaRadicondoli, anche questo vuol dire sostenere attività economiche e residenza, anche questa è la resilienza di una comunità che guarda avanti”.Gli eventi di luglio hanno già preso il via il 5 luglio a Belforte con “Stregati dalla luna” grazie al Circolo Arci di Belforte. Il 12 luglio, sempre a Belforte, il Circolo Arci propone “Camminata Brunch”. Dal 17 al 19 luglio la ProLoco di Radicondoli propone la “Fiera d’Estate’’ durante la quale Radicondoli aprirà le porte del "Poggio" con tre giorni sotto le fronde degli alberi secolari, all'aria aperta, tra cultura, musica, la Mostra Mercato Open Air con creazione artigianali di eccellenza, il Pranzo a Km 0, il Dj Set, il Pranzo e la Cena Gourmet. Tutto il programma si trova sulla pagina Facebook Radicondoli Fiera D'Estate. Il 30 luglio prende il via, fino al 6 settembre, “Tra cielo e terra teatro di figure” la mostra a cura di Radicondoli Arte nella Sala Sergio Pacini che espone le opere di Massimo Biagi Miradario esponente del graficismo nonchè di opere e azioni critico-gestuali figuratiste. A fine luglio, il 29, inizia il Radicondoli Festival nel suo Atto 1 con l’Associazione Radicondoli Arte, fino al 7 agosto.Dal 7 agosto fino al 16 agosto ci sarà la Festa della Pubblica Assistenza al Poggio di Radicondoli a cura della Pubblica Assistenza. A settembre si inizia con il secondo atto di Radicondoli Festival a cura di Radicondoli Arte, dal 4 al 6 settembre. Dal 19 settembre fino al 18 ottobre ci sarà l’esposizione “EcoRadicondoli 2020 e il logo dei ragazzi” a cura dell’Associazione Estrosi nella Sala Sergio Pacini. Dal 19 al 20 settembre, “Destinazione Sud Festival” presso il Circolo Arci di Belforte.Ottobre prenderà il via con “Destinazione Sud Festival” presso il Circolo Arci di dal 3 al 4 ottobre, dal 24 ottobre, fino al 6 dicembre, alla Sala Sergio Pacini, a cura di Mauro Mazzoni, ci sarà il Festival Image e sempre il 24 ottobre, “Castagnata in piazza” a cura della Pro Loco di Radicondoli. A novembre, “Residenza d’Artista - Giuseppina Giordano” a Radicondoli e Belforte, progetto a cura di Culture Attive di San Gimignano, organizzata dalla Pro Loco di Radicondoli e promosso dall’assessorato alla Cultura di Radicondoli. L’8 novembre, si svolgerà una gara podistica organizzata dalla ProLoco Radicondoli e Mens Sana Running. A dicembre, inoltre, dal 12 al 6 gennaio, “Federico Fellini”, nella Sala Sergio Pacini a cura di Antonio Lorenzini e poi dall’8 dicembre al 6 gennaio “Eventi di Natale a Radicondoli e Belforte” con la collaborazione di tutte le associazioni.Per informazioni su tutti gli eventi, è possibile contattare il Punto Informazioni Turistiche Radicondoli. È sufficiente chiamare al numero 0577 790800 o scrivere a turismo@radicondolinet.it.