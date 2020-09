Tanti eventi autunnali a Radicondoli

Dalle feste delle associazioni fino alla castagnata è già pronta la programmazione degli eventi fino a Natale

Dopo un’estate con tanti eventi, a Radicondoli e Belforte, continuano le proposte culturali per l’autunno e non solo. È infatti già pronta la programmazione degli eventi fino a Natale.“Tante le persone che hanno frequentato le iniziative che abbiamo proposto in questa estate - fa notare il sindaco, Francesco Guarguaglini – Ora continuiamo il nostro percorso che vuole valorizzare i borghi e tutto il territorio, in un’ottica di promozione culturale e di quel turismo di qualità che vogliamo continuare ad intercettare. Non ci siamo arresi alle norme di prevenzione del Covid. Voglio ringraziare il ricco tessuto di associazioni che si è messo al lavoro per dare una risposta alla domanda di cultura e attività nelle nostre diverse realtà. Anche questo è WivoaRadicondoli, anche questo vuol dire sostenere attività economiche e residenza, anche questa è la resilienza di una comunità che guarda avanti”.L’attività culturale riprenderà con Destinazione Sud Festival: due sessioni giornaliere di proiezioni (17,30 e 21,00) che quest’anno avranno come tema principale il problema dei cambiamenti climatici si svolgeranno nei fine settimana del 26 e 27 settembre e del 3 e 4 ottobre presso il Circolo Arci Belforte.Il 19 settembre è stata inaugurata nella Sala Mostre “Sergio Pacini” la XI edizione della mostra collettiva “EcoRadicondoli ’20: arte sullo scarto!” a cura dell’Associazione Estrosi i quali propongono opere d’arte eclettiche derivanti da materiali di recupero e di riciclo. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre.Il 24 ottobre verrà inaugurata la mostra “Federico Fellini. Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare” a cura dell’Associazione A.L.I. nata per celebrare il centenario dalla nascita del grande regista vincitore di cinque Oscar, disegnatore, poeta, uomo che racconta alla gente i sogni suoi. La mostra sarà esposta all’interno della Sala Mostre “Sergio Pacini” nel pieno rispetto delle normative Covid.Sempre il 24 ottobre l’immancabile appuntamento con la tradizionale “Castagnata in piazza”, per assaporare i sapori d’autunno e trascorrere il pomeriggio in un clima di festa. Il giorno successivo si svolgerà la “Camminata tra gli olivi” durante la quale sarà possibile visitare bellissimi oliveti e godere di paesaggi mozzafiato. I due eventi sono organizzati dall’Associazione Pro Loco Radicondoli.Nella settimana dal 12 al 18 ottobre sarà a Radicondoli e Belforte l’artista Giuseppina Giordano al fine di creare un'opera per la comunità e con la comunità: l'artista avrà l’occasione di incontrare studenti, cittadini, associazioni, artisti e artigiani del territorio per raccogliere stimoli provenienti dalla multiforme vita della realtà quotidiana e dal contatto con il tessuto locale in modo che il progetto che nascerà avrà una sua essenza davvero partecipata e tutti potremo seguire la nascita e lo sviluppo del suo lavoro. Il progetto è a cura di Culture Attive di San Gimignano, organizzata dalla Pro Loco Radicondoli e promosso dall’assessorato alla Cultura di Radicondoli.L’8 novembre sarà “L’ora di Radicondoli”, gara podistica della durata di 1 ora che si svolgerà nel circuito cittadino organizzata dalla ProLoco Radicondoli e Mens Sana Running.Il 21 e 22 novembre sarà la volta del “Radicondoli Christmas Market” II edizione. Per due giorni sarà possibile vedere il borgo vestito a festa, godere della bellezza delle creazioni artigianali più ricercate provenienti da tutta Italia e assaporare le prelibatezze culinarie che i grandi Chef proporranno. Sarà difficile eguagliare il successo dello scorso anno ma gli organizzatori sapranno certamente trovare nuove sorprese! Organizzato da Associazione Pro Loco Radicondoli.Dal 12 dicembre al 6 gennaio verrà inaugurata la mostra fotografica “Festival Image” all’interno della Sala Mostre “Sergio Pacini”, nella quale sarà possibile ripercorrere momenti e situazioni delle passate 34 edizione del Radicondoli Festival. A cura dell’Associazione Radicondoli Arte.Dall’8 dicembre al 6 gennaio “Eventi di Natale a Radicondoli e Belforte” con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio con programma ancora da definire.Per informazioni su tutti gli eventi, è possibile contattare il Punto Informazioni Turistiche Radicondoli. È sufficiente chiamare al numero 0577 790800 o scrivere a turismo@radicondolinet.it.