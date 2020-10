Guarguaglini, sindaco Radicondoli: ''Grazie a Destinazione Sud e alla sua sensibilità ambientale''

Francesco Guarguaglini era presente alla conclusione del festival domenica 4 ottobre



“Grazie a Destinazione Sud che quest’anno si è concentrato sui temi della sostenibilità ambientale e al lavoro dell’Associazione Strane Genti promotrice del festival e della sua Direttrice Artistica che abbiamo potuto omaggiare dell’eco shopper con il logo studiato dagli studenti delle nostre scuole medie nell’ambito del progetto WivoaRadicondoli. Questa è la direzione che la nostra comunità intende seguire lavorando sulla cultura e sulla sostenibilità. Per questo cercheremo di distribuire a tutti la nostra eco shopper eco sostenibile”. Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli, commenta così la chiusura di Destinazione Sud Festival a cui ha partecipato domenica scorsa 4 ottobre. Festival che ha proposto delle proiezioni che quest’anno hanno avuto come tema principale l’ambiente e i cambiamenti climatici.



“Un festival stimolante e - continua il sindaco – che dimostra ciò che la nostra comunità può offrire con il teatro, la musica, il cinema e che si affaccia ai temi dell’attualità più stringenti del momento. A cui guardiamo anche noi. Destinazione Sud Festival ha reso possibile anche presentare il documentario realizzato con le interviste effettuate durante il periodo Covid. Frasi, emozioni, pensieri raccolti tra le fine di aprile e maggio che sono dentro di noi e che ci devono incoraggiare ad affrontare la realtà odierna”.



“Contro il Covid, non dobbiamo smettere di stare attenti. Ora più che mai - è l’appello del sindaco -. Si gioca davvero una partita importante. Per tutta la nostra comunità. Il virus circola ancora, come dimostrano i fatti di questi giorni. Tutti insieme, nel rispetto delle regole, nel rispetto di se stessi e degli altri, possiamo e dobbiamo dare un contributo per superare l’epidemia. Come? Portando la mascherina, rimanendo distanziati, igienizzando le mani, avendo consapevolezza degli spostamenti che fatti e quindi sottoponendosi - nell’eventualità - a tampone. Tutti insieme ce la possiamo fare”.



“Tutti insieme ce la possiamo fare anche per aiutare il nostro ambiente – continua Guarguaglini –. Noi abbiamo già bandito sul nostro territorio le bottiglie di plastica. Il nostro impegno continua, per fare di più, per creare i presupposti per superare le buste di plastica, ad esempio, non a caso abbiamo pensato la nostra eco-shopper. Come mi esorta a fare un bambino di 11 anni che qualche mese fa mi ha scritto proprio per questo citando Margaret Mead: “Non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti non possa cambiare il mondo, in fondo è così che è sempre andata”. E la nostra comunità ha tutti i presupposti per poterlo fare, anche diffondendo la nostra shopper a tutta la comunità, continuando a coinvolgere gli studenti, sensibilizzando le persone e facendo scelte concrete”.