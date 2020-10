A Radicondoli torna la ''Camminata tra gli olivi''

L’iniziativa in programma per domenica 25 ottobre

Torna la “Camminata tra gli olivi” a Radicondoli, l’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata dall’Associazione Pro Loco Radicondoli, accompagna il visitatore tra gli oliveti storici del territorio, patrimonio di valore assoluto che i partecipanti avranno possibilità di scoprire nel rigoroso rispetto delle norme Covid.La “Camminata tra gli olivi” inizia alle ore 8.30, appuntamento nel centro di Radicondoli che verrà attraversato per intero dando modo di ammirare i palazzi storici del paese e gli scorci più suggestivi che portano alle antiche mura passando per i “Disotti”.Lungo la vecchia strada che portava in paese, trasformata oggi in sentiero, i partecipanti entreranno nelle proprietà di alcuni antichi poderi, come per esempio La Fonte, Le Canterie, Le Bolli, e ne attraverseranno gli uliveti insieme ad una guida ed ai proprietari.Sarà possibile ascoltare le storie delle aziende e della vita delle persone che ci lavorano e il modo in cui oggi si affrontano le sfide per ottenere un alimento “nobile” come l’olio extravergine di oliva con metodi biologici, naturali e non invasivi per l’ambiente.La camminata terminerà presso il Frantoio Pagliaia con la visita e l’assaggio dell’ “olio novo” offerto dalla rete EVOlution, formata dai principali produttori di olio di Radicondoli riuniti sotto un unico marchio.Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0577 790800 preferibilmente entro le 18 di venerdì 23 ottobre. La partecipazione è gratuita. Sarà possibile, al termine della camminata, su prenotazione, una degustazione a 10 euro a base di prodotti locali curata dai ristoratori di Radicondoli.Informazioni Per informazioni su tutti gli eventi, è possibile contattare il Punto Informazioni Turistiche Radicondoli. È sufficiente chiamare al numero 0577 790800 o scrivere a turismo@radicondolinet.it.