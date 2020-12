Le scritte a led ''Radicondoli'' e ''Belforte'' illuminano il Natale nei due borghi

Le luci per le festività nei due centri storici, a cura dell’amministrazione comunale con una novità ed un segno di benvenuto

Si sono già accese le luci nel centro di Radicondoli e Belforte in vista del Natale. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha provveduto ad installare le luminarie nei due centri cittadini. Con una novità: all'entrata dei due centri storici, come benvenuto, si è provveduto ad acquistare e posizionare la scritta illuminata con il nome dei due borghi.“Le luci sono un segno di accoglienza, di calore, di comunità che ci uniscono nello spirito natalizio che in queste feste segnano anche la speranza di guardare con positività all’anno che verrà - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Abbiamo voluto anche quest’anno rinnovare questa tradizione, tanto più in questo 2020 davvero particolare. Le luci rappresentano anche identità, resilienza, la forza di credere in noi stessi. Ringrazio davvero l’ufficio tecnico che è riuscito ad acquistare e posizionare le scritte illuminati con il nome dei due borghi. Ringrazio anche gli abitanti di Belforte che hanno, tutti assieme, provveduto ad addobbare i due alberi di Natale che rendono orgogliosi tutti noi”.Tra le luci ci sono quarantacinque attraversamenti a "Sipario", luce calda fissa per la parte centrale e luce calda con flash freddo per i laterali, collocati in via Gazzei a Radicondoli e via Santa Croce a Belforte. Inoltre, sono stati illuminati quattro ulivi in piazza Gramsci e un abete di ben sei metri, fornito dall’amministrazione comunale, con stringhe bianco caldo e l’istallazione di doppia fila di cascate bianco caldo con flash per il fronte di Palazzo Comunale. In più, come detto, ci sono le due scritte personalizzate.Per quanto riguarda via Garibaldi, la volontà dell’amministrazione comunale di Radicondoli è stata quella di effettuare un’installazione artistica con caratteri peculiari ed esclusivi, a completamento dell’allestimento di addobbo natalizio nella via centrale del centro storico. Per questo qui ci sarà il progetto “Fiori nel borgo”: venticinque sculture a forma di campanula color avorio realizzate in polimero, dotate di portalampade in ceramica da esterno e lampadina led. Tutto a cura di una piccola azienda del territorio. “Tutto questo – continua il sindaco – arricchisce ancora di più la nostra offerta e il senso che con queste festività imminenti vogliamo trasmettere, in coerenza con tutto quel complesso di interventi che abbiamo già sviluppato, e su cui continuiamo a lavorare per i cittadini, residenza ed imprese, e che è compreso nel progetto WivoaRadicondoli”.