Nuove corse dell’autobus tra Radicondoli e la Valdelsa? Arriva il questionario

Entro il 16 aprile è possibile rispondere sia in formato cartaceo che digitale. L’obiettivo: capire le necessità delle persone

Arriva un questionario per capire la necessità di crescita della mobilità pubblica, delle linee del bus dunque, tra Belforte e Radicondoli per migliorare il collegamento dei due borghi e quello verso la Valdelsa, in partenza e ritorno.“Questo lavoro nasce dalla volontà di cogliere i bisogni dei residenti e migliorare la qualità dei servizi – fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – da qui la decisione dell’amministrazione di promuovere il questionario, nello spirito partecipativo, di ascolto e di informazione che contraddistingue il progetto WivoaRadicondoli. Il questionario sarà distribuito tra la popolazione. Successivamente sarà valutata la domanda di servizio che ne nasce nonché le azioni da intraprendere”.Il documento si compone di una parte descrittiva dell’utente e dunque della richiesta di soddisfazione della frequenza del servizio bus. Poi alle persone si domanda con quale frequenza viene utilizzato il bus per la Valdelsa in andata e ritorno, se la frequenza è giornaliera, settimanale, mensile, saltuaria ecc…. Viene indagata anche la necessità del bus nel fine settimana, nello specifico la domenica. E ancora, viene chiesto all’utente se sono necessari servizi di trasporto in orari di andata e ritorno dalla Valdelsa aggiuntivi a quelli esistenti, nonché in quali orari sarebbero utili servizi da Radicondoli/Belforte per la Valdelsa.Il questionario è sia in formato cartaceo che digitale. Per restituire quello in formato cartaceo, va inserito nell’urna appositamente predisposta presso l’atrio del Comune di Radicondoli, in via Tiberio Gazzei, entro il 16 aprile 2021. In alternativa è possibile compilare il questionario in modalità digitale a questo link https://tinyurl.com/bhueb3v9 . Tutte le informazioni saranno trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.