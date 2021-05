Radicondoli, volti e immagini del gemellaggio tra strade d’Europa

Dal 13 maggio al 6 giugno presso la sala mostre ''Sergio Pacini''

Un viaggio attraverso il gemellaggio delle strade europee, tra la Klauprechtstraβe a Karlsruhe e la via Tiberio Gazzei a Radicondoli. Un viaggio nelle immagini e nei momenti più belli e significativi vissuti nei due anni di scambi culturali e sociali tra i cittadini delle due città che parteciparono all’evento.E’ “10° anniversario del Gemellaggio di strade europee” la mostra fotografica che sarà possibile visitare dal 13 maggio al 6 giugno 2021 presso la Sala Mostre “Sergio Pacini” a Radicondoli, una retrospettiva fotografica in occasione dell’anniversario.Dal 17 al 19 settembre 2010 un gruppo di cittadini radicondolesi fecero visita ai cittadini di Karlsruhe i quali ricambiarono poi la visita l’anno successivo dal 23 al 27 giugno 2011 a Radicondoli. A guidare il gemellaggio fu Manfred Boegle, allora presidente dell’associazione Wirkstatt di Karlsruhe, che frequentando Radicondoli gettò le basi per la nascita del progetto. Connessioni e intrecci fra persone e fatti hanno contribuito poi a far nascere prima e a rafforzare poi una bellissima amicizia tra i cittadini di una grandissima città e di un piccolo borgo toscano, Radicondoli. I rappresentanti del primo progetto europeo di gemellaggio di strada furono due istituzioni della cultura e del sociale: l’associazione Wirkstatt di Karlsruhe e l’Associazione Pro Loco di Radicondoli.Il gemellaggio di strada fu possibile grazie al contributo finanziario dell’Unione Europea e all’inserimento dello stesso nel Programma europeo “Europa per le cittadine ed i cittadini”.