Secondo appuntamento con Belfortissimo, il festival di musica da camera di Belforte

Mercoledì 30 giugno alle ore 18, in via Santa Croce a Belforte, per il festival di musica da camera Belfortissimo, si esibirà il quartetto d’archi Kaleidos che eseguirà musiche di L.V. Beethoven.Il Quartetto Kaleidos si è costituito nel 2018 presso la Scuola di Musica di Fiesole. Debutta nel 2019 e poco dopo arrivano i primi riconoscimenti: è vincitore della categoria Miglior Quartetto alle borse di studio 2019 e 2021 della Scuola di Musica di Fiesole, della borsa di studio William Walton 2020, del primo premio assoluto all’XI Concorso Internazionale “Città di Airola” e del secondo premio al concorso internazionale Piero Farulli del 2020 per quartetti d’archi. Si è esibito in numerosi festival e per importanti istituzioni musicali. Nel 2021 il quartetto è invitato a suonare all’interno della prestigiosa stagione musicale dell’Ass.William Walton.Partecipano i musicisti: Daniele Dalpiaz e Wenxiao Zou al violino, Simona Collu alla Viola e Maria Salvatori al Violoncello. Introduzione al concerto a cura del maestro Edoardo Rosadini.L’ingresso è gratuito su prenotazione al numero + 39 3283863829. Per maggiori informazioni visitare la pagina #ArciBelforteSiena.