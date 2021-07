Radicondoli e Belforte fanno il pieno di eventi in questa estate

Cultura, arte e natura nella programmazione per la stagione fino a settembre e oltre

Un’estate all’insegna della cultura, dei grandi eventi dedicati all’arte contemporanea come Una Boccata d’Arte, musica e teatro con il Radicondoli Festival e tanto altro.“Abbiamo voluto fortemente avere di nuovo un calendario davvero di qualità – fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli -. E le proposte che cittadini e viaggiatori troveranno qui nei nostri borghi sono, tutte ci proiettano in una dimensione nazionale e ci fanno essere protagonisti di ciò muove nella cultura, nella musica e nell’arte di questo paese. Un risultato non scontato capace di fare di Radicondoli e Belforte anche meta ambita dei viaggiatori del turismo di qualità, nella natura, in questa epoca di Covid. Un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno lavorato con noi, che sono tante. Un lavoro immenso che va avanti per tutto l’anno e che rende dinamico e attuale il senso della cultura così come la condivisione in questa nostra realtà resiliente”.In questo mese di luglio il 10 e l'11, "Il Poggio in festa" due giorni ricchi di eventi e cibo di qualità a cura Proloco. A seguire la natura sarà protagonista di In Movimento, camminata all'alba con partenza da Belforte a cura del Circolo Arci Belforte, il 14 luglio. E alle 18, il 14 luglio, BelFortissimo Chamber Music Festival. Dal 17 luglio al 31 agosto, installazioni e mostra collettiva di Antonello/Ghezzi e di Simone Gori a cura di Radicondoli Arte nella Sala Mostre Sergio Pacini. E sempre il 17 luglio, In Movimento, camminata notturna nella natura di Belforte con spaghettata di mezzanotte a cura del Circolo Arci Belforte. Dal 17 al 31 luglio c’è il Radicondoli Festival a cura di Radicondoli Arte. Giunto alla XXXV edizione il Festival si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale, quest' anno avrà un focus iniziale sull'arte contemporanea, e proseguirà con un programma tutto da scoprire. Infine, il 28 luglio, alle 18, BelFortissimo! Chamber Music Festival a cura del Circolo Arci Belforte.Agosto, inizia con la Festa della Pubblica Assistenza a Il Poggio di Radicondoli, fino al 15 agosto. L’11, alle 18, di nuovo, BelFortissimo! Chamber Music Festival a cura del Circolo Arci Belforte così come BelFortissimo! sarà di nuovo protagonista, sempre alle 18, il 25 agosto. Settembre si apre con il concerto “Stabat Mater” alle 18,30 presso l’Accademia dei Leggieri, a cura dell’Associazione Rabél. Dal 4 al 19 settembre ci sarà “L’immaginiere”, mostra personale di Alessandro Grazi presso la Sala Mostre Sergio Pacini. L’11 settembre è la volta del Concerto “Musica barocca del ‘600”: Scarlatti, Accademia dei Leggieri, a cura dell’Associazione Rabél. Il 18 settembre verrà presentato il libro “Storia della ASD Radicondoli” di Roberto Radi a cura della Radicondoli ASD. Dal 25 settembre al 17 ottobre, EcoRadicondoli 2021 New edition a cura dell’Associazione Estrosi nella Sala Mostre Sergio Pacini infine il 26 settembre, 66° Anniversario Circolo Acli con la Festa della Madonna presso il Circolo Acli.Per informazioni è possibile contattare l’ufficio informazioni chiamando allo 0577 790800 o scrivendo a turismo@radicondolinet.it