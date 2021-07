Belfortissimo, il Quartetto d’archi Shaborùz al festival di musica da camera di Belforte

Per il festival musicale Belfortissimo, mercoledì 14 luglio alle 18, in via Santa Croce a Belforte (Radicondoli), si esibirà il Quartetto d’archi Shaborùz che eseguirà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e L.V. Beethoven.Il Quartetto Shaborùz, vincitore del Primo Concorso Internazionale Piero Farulli per Quartetti d’Archi Junior (2020), si è formato nel 2017 presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Edoardo Rosadini. È stato premiato dalla Scuola di Musica di Fiesole con tre borse di studio per merito come miglior quartetto. Ha partecipato a numerose manifestazioni pubbliche e ha inoltre rappresentato la Scuola di Musica di Fiesole all'estero, prima a Siviglia nel 2018 e, successivamente, a Salvador de Bahia in Brasile nel 2020. Il quartetto ha frequentato masterclass con il Quartetto Klimt e con i Maestri Vicente Huerta, Simone Bernardini e Vera Martínez Mehner. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento presso l'Accademia Europea del Quartetto con i M° Nannoni, Giovaninetti, Schacher, Chorzelski e Aguera.Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)Quartetto in la magg K 464-Allegro-Minuetto e trio-Andante-AllegroLudwig van Beethoven (1770 - 1827)Quartetto in sol magg op.18 n.2-Allegro-Adagio cantabile-Scherzo. Allegro-Allegro molto, quasi PrestoIl quartetto d’archi ShaborùzAngela Tempestini: violinoAmedeo Ara: violinoLisa Spinelli: violaMarina Margheri: violoncelloL’ingresso è gratuito su prenotazione al numero + 39 3283863829.Per maggiori informazioni visitare la pagina #ArciBelforteSiena.