Radicondoli Festival, musica e parole in scena a Radicondoli e Belforte

Continua il Radicondoli Festival “Il cielo dentro di noi: esercizi per una cultura necessaria” nella sua XXXV edizione. E continua l’estate della cultura a Radicondoli e Belforte con tanti eventi.Mercoledì 28 luglio, in via Santa Croce a Belforte, alle 18, sarà in scena “Concerto di musica da camera”, nel contesto di “Belfortissimo”, il primo festival di musica camera che si tiene a Belforte, il Belfortissimo String Ensemble presenterà “Il concerto più corto di sempre”: Antonio Vivaldi, concerto in sol min rv 157. L’introduzione al concerto del maestro Edoardo Rosadini. L’organizzazione è a cura del circolo Arci di Belforte, ingresso libero.Sempre mercoledì 28 luglio, presso Pieve vecchia della Madonna alle 21.15, Pierre e Jean, tratto dal romanzo di Guy de Maupassant con drammaturgia di Massimiliano Palmese con Raffaele Ausiello, Carlo Caracciolo e la regia di Rosario Sparno. L’autore ha riscritto la storia corale di Pierre e Jean per due soli interpreti, che in scena vestono sia i panni maschili dei fratelli Roland che quelli femminili della madre e della giovane Rosa. La sfida è sommare all’acuto ritratto che Guy de Maupassant fa della vorace borghesia moderna un gioco di travestimenti e di scambi, per divertire e allucinare, tentando di reinventare in forma di gioco teatrale un piccolo capolavoro della letteratura europea. La produzione è a cura di Radicondoli Festival.Il Festival continua giovedì 29 luglio all’Agriturismo Bel Canto alle 19.15, Duo Lune & Soleil di Jazz Brasiliano. Francesca Perissinotto e Lourival Silvestre interpretano una musica brasiliana ricca in colori, la «Bossa-Nova» e il «Chôro», suonando gli strumenti tipici, come la chitarra, il cavaquinho, il flauto e il canto, che sono quelli della nascita di questa musica. E’ un viaggio tra i più importanti compositori: Tom Jobim, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, ma anche con qualche composizione originale sempre nello stesso stile. Al termine del concerto degustazione prodotti locali Ed ancora, sempre giovedì alla Pieve vecchia della Madonna alle 21.15, L’importante è che ci sia qualcuno una storia da A. B. Yehoshua con Maria Luisa Abate e la regia di Marco Isidori. E’ tratto dal romanzo “L’amante” di Abraham B.Yehoshua, il denso capitolo dove si dipanano le vicende dell’anziana Vaduccia Hermoso, la novantasettenne ebrea che nell’ultimo, estremo scorcio della sua vita, “risvegliandosi” da una malattia che le aveva tolto ogni consapevolezza vitale, rendendola pressoché un vegetale, anzi addirittura un minerale, si trova a dover condividere il quotidiano con un ragazzo arabo piovuto quasi dal cielo. Lo spettacolo è in prima nazionale.Venerdì 30 luglio in palestra alle 21.15 Maze Compagnia Unterwasser, una live performance di ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo. Le tre performers animano a vista gli oggetti e utilizzano le fonti luminose come telecamere, creando attraverso materie effimere l’illusione di assistere a una pellicola cinematografica. La narrazione è frammentata e gli occhi che guardano il mondo sono quelli di una donna. Sabato 31 luglio alla Pieve vecchia della Madonna alle 21.15, FLO Brave ragazze - Il Concerto Flo - canto narrazione, con Cristiano Califano alla chitarra e Michele Maione alle percussioni. Il concerto prevede racconti e canzoni: dalle rielaborazioni di classici della tradizione del sud Italia alle traduzioni in italiano di brani provenienti dall’area Latina (Milonga con sauce e Maldigo del alto cielo). Flo, cantautrice, autrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer, ha debuttato giovanissima nel mondo del teatro musicale, ha realizzato colonne sonore per il cinema e per il teatro, condotto una trasmissione per la radiotelevisione svizzera, partecipato a diversi documentari per la Deutschlandfunk Kultur.Agosto, inizia con la Festa della Pubblica Assistenza a Il Poggio di Radicondoli, fino al 15 agosto. L’11, alle 18, di nuovo, BelFortissimo! Chamber Music Festival a cura del Circolo Arci Belforte così come BelFortissimo! sarà di nuovo protagonista, sempre alle 18, il 25 agosto. Settembre si apre con il concerto “Stabat Mater” alle 18,30 presso l’Accademia dei Leggieri, a cura dell’Associazione Rabél. Dal 4 al 19 settembre ci sarà “L’immaginiere”, mostra personale di Alessandro Grazi presso la Sala Mostre Sergio Pacini. L’11 settembre è la volta del Concerto “Musica barocca del ‘600”: Scarlatti, Accademia dei Leggieri, a cura dell’Associazione Rabél. Il 18 settembre verrà presentato il libro “Storia della ASD Radicondoli” di Roberto Radi a cura della Radicondoli ASD. Dal 25 settembre al 17 ottobre, EcoRadicondoli 2021 New edition a cura dell’Associazione Estrosi nella Sala Mostre Sergio Pacini infine il 26 settembre, 66° Anniversario Circolo Acli con la Festa della Madonna presso il Circolo Acli.Per informazioni è possibile contattare l’ufficio informazioni presso il Museo “Le Energie del Territorio” chiamando allo 0577 790800 o scrivendo a turismo@radicondolinet.it