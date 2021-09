Fibra, a Radicondoli in corso la stesura dei cavi

Iniziati i lavori a cura dell’operatore di telecomunicazione che si è aggiudicato il bando per operare nel Comune di Radicondoli

Sono già all’opera i tecnici specializzati per la stesura della fibra in banda ultralarga per le vie di Radicondoli. Dopo la pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Radicondoli diretto agli operatori di telecomunicazione interessati a fornire i propri servizi imprese, cittadini e turisti del territorio di Radicondoli, ora si passa alla realizzazione concreta.Tutto questo avviene attraverso l’uso di infrastrutture presenti. “Radicondoli cambia velocità. Apriamo un’autostrada verso il mondo e verso il futuro. I lavori per la fibra procedono speditamente. Siamo già nel futuro - fa notare il vicesindaco di Radicondoli e assessore ai Lavori Pubblici, Luca Moda -. La cablatura è uno dei punti fondamentali del programma che stiamo realizzando per facilitare la comunicazione e i servizi da e verso Radicondoli e Belforte. Oggi la fibra è fondamentale per una realtà come la nostra, resiliente, legata alle proprie tradizioni di origine, ma aperta al mondo, all’innovazione, all’incontro tra le persone, ai servizi”.Gli operatori di comunicazione che stanno posando la fibra stanno impiegando le infrastrutture civili già esistenti e di proprietà comunali, stanno effettuando anche i relativi lavori di posa e altri lavori accessori secondo la normativa in vigore. Come già era previsto dall’avviso, il Comune di Radicondoli mette a disposizione le proprie infrastrutture.Il Comune infatti dispone di un notevole patrimonio di infrastrutture atte alla posa di reti in fibra ottica per la fornitura di servizi di telecomunicazioni a banda ultralarga progettate a scopo di telecomunicazioni e realizzate in concomitanza con i lavori di posa di altre infrastrutture dedicate ad altri servizi. A questa prima tipologia di infrastrutture si aggiungono quelle preesistenti costruite per fini diversi dalle telecomunicazioni (es. pubblica illuminazione).