Comune di Radicondoli, al via gli incontri con le associazioni di volontariato

Il sindaco Francesco Guarguaglini: “Le associazioni nel nostro comune sono vivissime. Esprimono il più alto valore del senso di appartenenza: il servizio. Sì, piccolo è bello”



Un incontro con ogni associazione di volontariato. E’ il programma che l’amministrazione di Radicondoli sta seguendo per un approfondimento di metà mandato, relativamente alla vicenda Covid e non solo.



“Il nostro obiettivo – sottolinea il sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini – è quello di confrontarsi con rinnovato slancio verso la grande ripresa e i progetti che ci aspettano a partire dall’autunno 2021, coinvolgendo associazioni e cittadini.



Le associazioni nel nostro comune sono vitali e vivissime, oltre che in buona saluta economica. Hanno inoltre l’importante sostegno dell’amministrazione comunale - fa notare -. Sono il braccio operativo dell’amministrazione comunale e della comunità. Sono il luogo del confronto e della partecipazione. Esprimono il più alto valore del senso di appartenenza: il servizio”.



Di associazionismo si parlerà anche nella tavola rotonda “Piccolo è bello? Le piccole associazioni nei piccoli comuni: problemi e proposte” che si terrà domenica 26 settembre alle 16.30 nella sala di Palazzo Bizzarrini organizzato dall’Acli in occasione del 66° anniversario del Circolo all’interno di un programma di appuntamenti che ci saranno sabato 25 e domenica 26 a Radicondoli.



“Sì – osserva il primo cittadino rispondendo al titolo dell’incontro -, piccolo è bello. Inoltre, le associazioni sono la testimonianza delle nostre peculiarità. Sono “Il calore della terra e il calore della gente”, citando il titolo del progetto con cui siamo presenti alla Biennale di Venezia 2021 nel contesto di “Città Resilienti”. Sarò presente alla tavola rotonda promossa dall’Acli insieme a Emiliano Manfredonia (presidente nazionale Acli), Giacomo Martelli (presidente regionale), Enrico Fiori (presidente provinciale) E’ molto significativa la presenza di tutti i vertici Acli nazionali e regionali.



Le celebrazioni del Circolo Acli – conclude Guarguaglini - si tengono il 25 e 26 settembre, giorni significativi per Radicondoli, che festeggia la Madonna della Mercede, cara nella tradizione del paese Non solo, il circolo di Radicondoli è intitolato a Giorgio La Pira da cui prendo a presto le sue parole: “Avanti, ma fermi!”.