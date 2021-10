Nuovo campus scolastico: a Radicondoli inizia il percorso di partecipazione

Dopo la presentazione del progetto di fattibilità per il nuovo edificio scolastico, nuovo step

“Scuola è futuro. Contribuisci con le tue riflessioni e suggerimenti”. Inizia così il percorso di partecipazione che ha come protagonista il nuovo campus scolastico a Radicondoli le cui idee guida sono state presentate dall’amministrazione a metà settembre. Il progetto di fattibilità è ora oggetto di coinvolgimento attivo dei cittadini.“L’obiettivo è quello della condivisione delle esigenze reali delle persone con l’amministrazione comunale, il dirigente scolastico e l’architetto che ha steso il progetto di fattibilità – fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici –. Tutto questo per arrivare a realizzare un campus scolastico completo in un unico luogo, compreso il nido. La scuola è futuro. E lo possiamo costruire solo coinvolgendo le persone, la nostra comunità, i ragazzi che ne sono parte attiva. Per cui, come avevamo annunciato siamo a sollecitare il coinvolgimento delle persone su un progetto che vuole avere davvero un rilievo importante per Radicondoli”.Il progetto di fattibilità prevede uno spazio mensa ampio e luminoso, aree verdi dedicate, una nuova palestra polifunzionale con accesso autonomo, altri spazi polivalenti, un’area di connessione a piedi e in sicurezza tra il centro storico, la zona residenziale Ragnana e il Poggio, anche attraverso un ascensore. Insieme a tutto questo l’obiettivo è quello di recuperare lo spazio “pineta”.“Una volta che avremo raccolto le valutazioni delle persone andremo verso le altre fasi della progettazione - sottolinea Moda - Chiaramente la programmazione dei lavori sarà realizzata in modo tale da interagire il meno possibile sulla vita scolastica degli alunni”.Per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre 2021. Come detto, è possibile partecipare in forma cartacea recandosi presso la sede del Comune in via Gazzei dove è possibile vedere il progetto in uno schermo, allestito nell’atrio, e compilare il modulo da consegnare all’Ufficio Protocollo. Oppure è possibile esprimere le proprie valutazioni collegandosi mediante il link https://tinyurl.com/scuola-radicondoli per poter visionare il progetto e compilare il modulo.“Noi pensiamo che la scuola sia il nostro passaporto per il futuro - conclude Luca Moda –. Scuola è crescita, è educazione, è condivisione del sapere, trasmissione, comunità. La scuola è un luogo prezioso. E lo deve essere anche nelle strutture dove i ragazzi si recano. Strutture che devono traducono le idee in fatti concreti. WivoaRadicondoli è anche questo”.