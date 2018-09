Rapolano: domenica torna Puliamo il mondo

Ritrovo alle ore 14.30 alla biblioteca comunale e consegna dei kit ai partecipanti per la raccolta dei rifiuti

Domenica 30 settembre a Rapolano Terme si rinnova l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale organizzata da Legambiente in tutta Italia. Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 alla Biblioteca comunale in via G.di Vittorio, 7, dove i partecipanti riceveranno il kit per raccogliere i rifiuti negli spazi verdi del paese. Alle ore 16.30 seguiranno una merenda gratuita e giochi per ringraziare tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa, a partire dai più piccoli.L’adesione di Rapolano Terme a “Puliamo il Mondo” è promossa dall’amministrazione comunale e dall'associazione TV Spenta in collaborazione con Siena Art Institute, Sei Toscana e Gruppo Scout Rapolano 1. L’evento è sostenuto anche dalle Terme Antica Querciolaia e dal contributo della Regione Toscana per le iniziative legate al progetto Toscanaincontemporanea 2018.“’Puliamo il Mondo’ - afferma Federico Vigni, assessore all’ambiente di Rapolano Terme - rappresenta, come ogni anno, l’occasione per coinvolgere i cittadini in maniera attiva nella tutela del nostro ambiente, valorizzandolo come risorsa primaria anche per il nostro territorio. L’iniziativa è aperta a bambini e adulti e ringrazio fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare per contribuire a mantenere pulite e decorose le nostre aree verdi nel rispetto degli abitanti e di chi visita il nostro paese”.