Rapolano Terme: Camminata tra gli Olivi per riscoprire il territorio

Domenica 28 ottobre due percorsi a piedi o in bicicletta con degustazione di olio e visita in frantoio

La “Camminata tra gli Olivi” promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio coinvolge ancora una volta anche Rapolano Terme. L’appuntamento è per domenica 28 ottobre, in occasione della seconda giornata nazionale promossa dall’Associazione, e proporrà due percorsi di 5 km, a piedi, e di 11 km, in bicicletta, con ritrovo e partenza per entrambi alle ore 9.30 presso il podere Casetta, nella Tenuta di Armaiolo.Il programma. La camminata più breve arriverà fino al podere Stitelli e sarà accompagnata da Claudia Renzi, esperta in ricerca delle erbe spontanee e delle proprietà officinali delle piante, e da Doriano Mazzini, esperto di storia locale. Il percorso più lungo, che sarà effettuato sulle due ruote al raggiungimento di 12 iscritti, toccherà il podere Stitelli e continuerà verso Monteluco e Buoninsegna per poi tornare al luogo di partenza, il podere Casetta. Alle ore 12 è previsto un punto ristoro per i partecipanti presso il podere Stitelli, con degustazione di olio di produzione locale e rientro intorno alle ore 13 al podere Casetta. L’iniziativa proporrà anche una visita guidata e una degustazione presso il Frantoio di Armaiolo.Informazioni. La Camminata tra gli Olivi è promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, Comune di Rapolano Terme e Vivi Rapolano, associazione che raccoglie le strutture ricettive. Per partecipare è consigliata la prenotazione entro venerdì 26 ottobre contattando l’Ufficio URP del Comune di Rapolano Terme al numero 0577-723210 oppure all’indirizzo di posta elettronica e.stufara@comune.rapolanoterme.si.it.