Rapolano Terme: cittadini più informati con Alert System

Servizio di informazione telefonica su allerte meteo, servizi, viabilità, scuole e iniziative

Si chiama Alert System il nuovo servizio di informazione telefonica attivato dal Comune di Rapolano Terme per aggiornare i cittadini su allerte meteo, servizi, viabilità, scuole e iniziative promosse dall’amministrazione comunale. Le comunicazioni saranno affidate a un messaggio registrato in arrivo direttamente sul telefono indicato al momento della registrazione da parte dei cittadini interessati attraverso il link pubblicato sul sito internet del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it , nella sezione Avvisi.Il servizio, curato dalla società ComunicaItalia di Roma, conta già su una banca dati telefonica realizzata attraverso i numeri fissi inseriti negli elenchi telefonici pubblici e aperta alle integrazioni in arrivo dalla registrazione telematica attraverso il sito internet istituzionale. La registrazione al servizio Alert System è aperto anche ai non residenti nel Comune di Rapolano Terme proprietari di immobili nel territorio comunale, con la richiesta di indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.