Rapolano Terme: approvato il bilancio di previsione per il 2019

Il consiglio comunale di Rapolano Terme ha approvato nella seduta di giovedì 21 febbraio il bilancio di previsione per il 2019, che conferma le linee guida dello scorso anno con il mantenimento dei livelli di servizi, aliquote e imposte. La manovra, inoltre, ha confermato la solidità delle casse comunali e la progressiva riduzione dell’indebitamento dell’ente, della spesa per il personale e di quella corrente, oltre ai benefici della razionalizzazione e internalizzazione di alcuni servizi e al rispetto del programma triennale delle opere pubbliche. Il bilancio è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.“Il bilancio di previsione per il 2019 - afferma Simone Ceccherini, assessore alle politiche fiscali e finanziarie di Rapolano Terme - ribadisce l’impegno del Comune sul fronte dei servizi al cittadino e dell’attenzione al territorio. La manovra è frutto di un lavoro collettivo e sinergico di tutta la macchina amministrativa, che ringrazio, e conferma che il nostro bilancio è sano e solido. Entro il prossimo 30 aprile approveremo il bilancio consuntivo del Comune e in quella sede potremo illustrare meglio i risultati raggiunti da questa amministrazione comunale nei diversi settori”.