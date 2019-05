Rapolano, la lista di centrodestra a sostegno di Elena Burgassi presenta programma e candidati

Sabato 4 maggio, alle ore 17:00, presso l’auditorium delle scuole medie di Rapolano Terme e lunedì 6 maggio, alle ore 21:00, presso il Teatrino Gori Martini di Serre, la lista di centrodestra presenterà il programma e i candidati al consiglio comunale.All’incontro interverranno: la senatrice Tiziana Nisini (commissario provinciale della Lega), Lorenzo Lorè (coordinatore provinciale di Forza Italia) e Gianni Martinucci (presidente provinciale di Fratelli d’Italia).La lista a sostegno del candidato a sindaco Elena Burgassi, dichiara: “Saranno illustrate le linee di intervento tese a semplificare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, ad un incremento dei servizi e quindi dirette a garantire il miglioramento della qualità della vita; gli interventi per un territorio più vivibile con particolare attenzione al decoro architettonico e al decoro urbano. Saranno indicate le proposte pensate per i giovani, per gli anziani e per i disabili, per la Sicurezza e l’Immigrazione; per una maggiore giustizia ed equità sociale nell’erogazione di prestazioni e servizi a sostegno delle fasce più deboli con accertamenti e verifiche costanti al fine di tutelare coloro che veramente ne hanno bisogno, scongiurando ogni abuso da parte di coloro che ingiustificatamente vorrebbero solo approfittarne. Infine le proposte per il turismo e le attività commerciali, ed altro ancora.Azioni tutte ispirate ad una nuova metodologia indirizzata a privilegiare il merito, la professionalità, la competenza, l’impegno e il confronto costante, con la consapevolezza che importanti obbiettivi possono essere raggiunti solo attraverso una proficua collaborazione con tutti coloro che vivono ed operano nel territorio del Comune di Rapolano Terme.Tutti gli interventi saranno improntati alla massima trasparenza, chiarezza e coerenza con informazioni e aggiornamenti continui sulle scelte da adottare.II Comune dovrà essere finalmente al servizio della Comunità e non i Cittadini al servizio del Comune".