Al Teatro del Popolo di Rapolano va in scena ''Mal Comune, mezzo gaudio'' della compagnia Fiorinaccio

La comunità di Rapolano mette in scena sè stessa, i suoi personaggi e le sue vicende (più o meno veritiere), raccontandosi in chiave ironica e bizzarra. È questo “Mal Comune, mezzo gaudio”, commedia brillante della Compagnia teatrale “Fiorinaccio”, sul Palco del teatro del Popolo di Rapolano Terme venerdì 10 e sabato 11 maggio (ore 21).Ambientata in una Rapolano attuale ma allo stesso tempo sui generis, grazie al riadattamento scenico voluto dalla registra Luana Inconditi, la vicenda narra la vicenda di alcuni anziani che loro malgrado scoprono che secondo gli archivi comunali non avrebbero mai frequentato le scuole elementari. Parte allora un’ironica e paradossale ricerca del “diplomino” e, sebbene i primi risultati non siano incoraggianti, l’entusiasmo non fa abbattere questi particolari scolaretti e tutti i variopinti personaggi che gli orbitano intorno.