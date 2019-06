Rapolano Terme: giovedÃ¬ si riunisce il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione

Seduta convocata alle ore 17.30 presso il Palazzo comunale

Si riunirà domani, giovedì 13 giugno, alle ore 17.30 nella Sala consiliare del Municipio, il consiglio comunale di Rapolano Terme che vedrà l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione dopo le elezioni amministrative dello scorso 26 maggio. La seduta si aprirà con il giuramento del sindaco, Alessandro Starnini, la comunicazione delle nomine della giunta comunale e del vicesindaco e la costituzione dei gruppi consiliari con designazione dei rispettivi capigruppo.L’ordine del giorno prevede anche la presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2019-2024; la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni; le nomine della Commissione elettorale comunale e della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l’approvazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segretario comunale fra i Comuni di Castiglione della pescaia e Rapolano Terme.