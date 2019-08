Rapolano: Calici di Stelle anima le piazze fra sapori locali, musica, astronomia e riscoperta del territorio

Appuntamento con una nuova formula venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 21

La notte dei desideri torna ad animare Rapolano Terme con una formula rinnovata, maggiore spazio per le eccellenze locali e un omaggio al primo sbarco sulla Luna, avvenuto 50 anni fa. L’appuntamento è per venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 21, con una nuova edizione di Calici di Stelle, che toccherà le piazze del centro storico - piazza Matteotti, piazza dei Monaci e piazza del Castellare - i giardini pubblici di piazza della Repubblica e il Centro culturale “La Piana”, in zona Monaci. Degustazioni di vini e spumanti di produzione locale in compagnia di esperti sommelier apriranno il ricco programma che prevede anche degustazioni di piatti preparati da alcuni ristoranti di Rapolano Terme, musica dal vivo con band del territorio, osservazione di pianeti e stelle con il Gruppo Astrofili Amici di Rapolano, proiezioni di filmati in compagnia dell'Agenzia Aerospaziale di Rapolano dedicati all’astronomia e visite guidate alla “Casa-museo Pulselli”.Notte di vino, note di stelle. L’evento comincerà da piazza Matteotti, dove i cittadini potranno acquistare i ticket per le degustazioni e assaggiare quattro vini bianchi e rosati e piatti con prodotti locali accompagnati dalla musica del gruppo Carbonara Blues. In piazza dei Monaci, invece, saranno protagonisti tre spumanti e il gruppo Alìpio Carvalho Neto, mentre in piazza del Castellare sarà possibile degustare vini rossi e ballare sulle note del gruppo Sorgente Musicale.Osservazione del cielo e riscoperta del territorio. Tutti con il naso all’insù, inoltre, nei giardini pubblici in piazza della Repubblica con il Gruppo Astrofili Amici di Rapolano, pronti a guidare i presenti nell’osservazione di pianeti e stelle, mentre il Centro culturale “La Piana”, in zona Monaci, ospiterà le proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie, azienda con sede a Rapolano Terme ed eccellenza nel settore aereospaziale a livello italiano e internazionale. Per la prima volta, inoltre, sarà aperta al pubblico “Casa Pulselli”, l’abitazione in cui, all’inizio del 1900, visse tale Edoardo Pulselli, cittadino rapolanese che, con i suoi studi, permise al Comune di Rapolano di essere uno dei primi ad avere l'illuminazione ad acetilene. All'interno della Casa Pulselli sarà possibile ammirare anche gli artefatti in stile Liberty fatti proprio da Edoardo Pulselli.Informazioni. Calici di Stelle a Rapolano Terme è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Associazione nazionale Città del Vino, Movimento del Turismo del Vino e con i ristoranti del luogo: Osteria il Granaio, Ristorante Modì, Ristorante Torricelli 1963, Sapori in Torre e Alimentari La Dispensa.