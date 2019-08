Minore si allontana nei boschi: ritrovato dai Carabinieri

E' successo a Rapolano: il ragazzo era scappato dopo una discussione con i genitori

I Carabinieri della Stazione di Rapolano Terme hanno scritto un lieto fine per la vicenda che ha interessato una famiglia belga in vacanza nelle campagne senesi. Nel fine settimana il figlio minore di una coppia in vacanza in un agriturismo a Rapolano Terme, al termine di una discussione originata da futili motivi, era scappato lasciando nella struttura alberghiera documenti e telefono cellulare. Dopo qualche ora la madre, preoccupata, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della locale Stazione che immediatamente hanno raggiunto il luogo dell’allontanamento e hanno iniziato la raccolta delle prime informazioni.In considerazione dell’approssimarsi delle ore notturne, i militari hanno iniziato un’attività di perlustrazione dell’area boschiva limitrofa alla struttura che fortunatamente ha avuto esito positivo in quanto il ragazzo 15enne, è stato trovato sotto un albero e riaccompagnato dai propri genitori.