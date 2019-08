Rapolano Terme: al via il Settembre Rapolanese

Dal 22 agosto al 1° settembre il paese sarà animato da un ricco cartellone di appuntamenti per tutte le età

L’estate a Rapolano Terme continua con numerosi appuntamenti che uniscono animazione per tutte le età, musica, cultura e buona tavola. Da giovedì 22 agosto a domenica 1° settembre gli eventi principali saranno quelli proposti dalla 55esima edizione del Settembre Rapolanese a cui si unirà la Sagra della panella e della focaccia rapolanese. Il cartellone è promosso con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme.I primi appuntamenti. Il Settembre Rapolanese si aprirà giovedì 22 agosto alle ore 21 in Piazza Giannetti con il reportage giornalistico “Così va il mondo” in compagnia del giornalista Rai Giuseppe Carrisi, giornalista rai. Venerdì 23 agosto, alle ore 20, aprirà lo stand gastronomico “La dispenza a settembre”, che proporrà una cena con oltre sedici specialità gastronomiche del territorio servite in sette portate in taglieri lunghi più di un metro, mentre alle ore 21, in piazza Giannetti sarà protagonista la cartoon band “Miwa e i suoi componenti”. Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 17, i giardini dei Piani saranno animati dallo spettacolo folkloristico peruviano a cura dell’associazione Viva El Perù di Siena, prima di lasciare spazio alle ore 21 in piazza Giannetti allo spettacolo di imitazioni “Quale e tale”, a cura di Giulio Pasqui e condotto da Sergio Friscia.Domenica 25 agosto il Settembre Rapolanese animerà il paese dalle ore 8 con la fiera tradizionale nelle vie del centro e alle ore 11, nella chiesa di San Francesco, si svolgerà la Santa Messa in occasione della Giornata mondiale dedicata alla salvaguardia del creato. La giornata continuerà a tavola, con l’apertura dello stand gastronomico dalle ore 13, mentre alle ore 17 i giardini dei Piani ospiteranno lo spettacolo di magia e illusionismo “Per farvi magia” presentato da Deni Magic seguito, alle ore 18, dal concerto del gruppo “Sorgente musicale”. La prima domenica del Settembre Rapolanese si chiuderà alle ore 21 in Piazza Giannetti con il ballo in piazza sulle note del gruppo “I mixage”.Informazioni. Per tutta la durata del Settembre Rapolanese sarà presente il parco divertimenti. Per prenotazioni di pranzi e cene, è possibile telefonare al numero 0577-724002.