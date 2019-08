''Great Queen Rats'', la tribute band dei Queen in concerto a Rapolano

Dopo lo straordinario successo del biopic “Bohemian Rhapsody”, nel 2019 è scoppiata la “Queen Mania”. Questa sera, giovedì 29 agosto, il “Settembre Rapolanese” a Rapolano Terme ospita i Great Queen Rats - GQR, una delle tribute band più apprezzate e richieste degli intramontabili Queen. Il concerto si terrà a partire dalle ore 21 in Piazza Giannetti, l'ingresso è gratuito.



Dalle hit più famose scritte da Freddie, Brian, Roger e John come “We will rock you”, “We are the Champions” e “I Want to Break Free” ai brani per i veri intenditori dei Queen come “Killer Queen”, “Keep yourself alive” e “Brighton Rock”, il concerto dei Great Queen Rats propone uno spettacolo con una ricerca del dettaglio quasi maniacale. Ogni dettaglio dei grandiosi live dei Queen viene ricreato.



Costumi, atmosfere, sound, arrangiamenti, tutto è eseguito live, senza l'utilizzo di basi e sequenze, in tonalità originale, tenendo sempre viva l'attenzione alla band dei Queen degli anni d'oro. Anche per questo la band si è esibita in tutto il mondo, dagli USA all'Asia. Alla voce e alle tastiere c'è Emanuele Richiusa, fiorentino doc e impersonator di Freddie Mercury. Completano la formazione Paolo Colella alla batteria, Lorenzo Billeri al basso e Simone Tollis alla chitarra elettrica.