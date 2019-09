Rapolano Terme, iniziata la cura della nuova amministrazione targata Starnini

"Come promesso in campagna elettorale e come previsto dal programma della Coalizione Futuro per Rapolano Serre Armaiolo, sono terminati i lavori per la riqualificazione dei vari plessi scolastici del Comune di Rapolano terme." Così una nota dell'Amministrazione comunale di Rapolano Terme."La scuola è al primo posto per la nuova amministrazione. Ecco perché sono stati decisi gli interventi sulle strutture scolastiche. una delle priorità assolute."Tra gli interventi effettuati:- Collegamento fibra ottica effettuato presso la scuola primaria di Serre, scuola primaria Rapolano e scuola secondaria Rapolano.- Manutenzione copertura e facciata scuola primaria Rapolano.- Sistemazioni esterne e recinzioni scuola primaria di Rapolano.- Aula informatica con dotazione di nuovi pc presso la scuola secondaria di Rapolano.- Sono stati acquistati tutti gli arredi richiesti dal personale scolastico di ciascun plesso.- Manutenzione straordinaria portone ingresso Scuola infanzia Serre.Altri progetti sono in via di definizione:- Scuola infanzia Rapolano: adeguamento e riparazione impianto raffreddamento.- Scuola infanzia Serre: rifacimento porzione di copertura e nuova centrale termica previo accordo con il proprietario dell'immobile.- Scuola primaria Serre: realizzazione nuova centrale termica e adeguamento impianti.Inoltre per tutti gli edifici scolastici saranno effettuati studi sismici.