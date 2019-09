53enne di Rapolano muore in incidente con la moto in Umbria

Un 53enne residente a Rapolano Terme è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a seguito di un incidente stradale avvenuto attorno alle 17.30 di ieri, sabato 21 settembre, sulla SS257 Apecchiese, nel comune di Città di Castello. Per cause da accertare l'uomo, Maurizio Brogi, in sella alla propria moto, si è scontrato con un suv. Subito soccorso da altri motociclisti e dai sanitari intervenuti sul posto, il 53enne è stato trasferito all'ospedale di Perugia con l'elisoccorso Icaro dove, giunto in condizioni disperate a causa dei vari traumi riportati, è purtroppo deceduto nel corso della notto.Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Città di Castello per i rilievi. L'automobilista, un giovane residente a Sansepolcro, non ha riportato ferite gravi.