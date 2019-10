Rapolano Terme: contributo regionale per i servizi dell’asilo nido

Risorse per oltre 13mila euro in arrivo per l’anno educativo 2019-2020



L’asilo nido comunale “di Rapolano Terme si conferma una struttura attenta ai servizi di educazione e accoglienza rivolti alla prima infanzia e, per il quarto anno consecutivo, beneficerà del contributo europeo in arrivo attraverso la Regione Toscana nell’ambito del “POR FSE 2014-2020”. Le risorse ammontano a circa 13.600 euro e andranno a supportare l’offerta rivolta ai piccoli utenti per l’anno educativo 2019-2020 iniziato nei giorni scorsi.



“Il contributo ricevuto dalla Regione Toscana contando su risorse europee - afferma Gianna Trapassi, assessore alla pubblica istruzione di Rapolano Terme - permetterà di confermare e rafforzare i servizi che l’asilo nido comunale ‘Jacopo Benedetti’ mette già a disposizione dei bambini nella fascia di età compresa dai 3 ai 36 mesi e delle loro famiglie. Uno dei criteri previsti dal bando per l’assegnazione dei contributi europei è l’attenzione delle pubbliche amministrazioni per consentire a chi ha figli piccoli, e in particolare alle madri, di accedere al mercato del lavoro conciliando gli impegni della vita familiare. Un’attenzione che il Comune di Rapolano Terme ha consolidato negli anni attraverso i servizi rivolti alla prima infanzia e che, da quattro anni, viene riconosciuto con l’assegnazione delle risorse stanziate dall’Unione europea”.