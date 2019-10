Rapolano Terme: Comune vicino alle scuole e al futuro dei cittadini

Ribadita la collaborazione fra amministrazione e scuola, con proposta di devolvere gettone di presenza

L’Amministrazione comunale di Rapolano Terme è sempre più vicina alle scuole del territorio e investe nella formazione dei ragazzi, cittadini del presente e del futuro.Nei giorni scorsi, durante il Consiglio comunale, l’assessore all’istruzione Gianna Trapassi ha fatto il punto sulla programmazione dell’anno scolastico appena iniziato per le scuole di Rapolano Terme e di Serre di Rapolano e ha ribadito la disponibilità del Comune a rafforzare la collaborazione fra amministrazione e scuola per la programmazione di progetti e iniziative future.Nel corso del consiglio, inoltre, il gruppo di maggioranza “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” ha proposto di devolvere il gettone di presenza delle sedute consiliari al settore istruzione del Comune, al fine di poter contare su risorse utili all’attivazione di progetti dedicati alla sensibilizzazione ambientale attraverso lezioni in aula, laboratori teatrali e attività all’aria aperta. La seduta ha visto anche l’approvazione del bilancio consolidato, documento contabile sui risultati finanziari e patrimoniali del Comune, dei suoi enti strumentali e delle società controllate e partecipate.