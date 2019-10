Il trombonista Glenn Ferris in concerto al Teatro del Popolo di Rapolano Terme

Venerdì 25 ottobre un appuntamento con la grande musica jazz firmato Cacio&Pere



Da Frank Zappa a Stevie Wonder, da Billy Cobham fino ai Duran Duran: sono solo alcuni degli artisti con cui ha collaborato Glenn Ferris, musicista americano, leggenda del trombone, tra i maggiori interpreti della scena jazz contemporanea, che il prossimo venerdì 25 ottobre alle ore 21.30 si esibirà a Rapolano Terme, presso il Teatro del Popolo (piazza del Teatro, 3 – Rapolano Terme, Siena).



Il musicista si esibirà con l’Italian Quintet, composto da Mirco Mariottini al clarinetto, Giulio Stracciati alla chitarra elettrica, Franco Fabbrini al basso elettrico e Paolo Corsi alla batteria, in un concerto che esplora l’album “Animal Love”, entrato nella speciale classifica JAZZIT – 100 GREATEST JAZZ ALBUMS del 2018.



"In repertorio otto brani di cui cinque firmati dal leader, uno - “Five in China” – da Mirco Mariottini, uno da Franco Fabbrini - “W Ernest” - e uno tratto dalla grande tradizione jazzistica – “Saint James Infirmary”.



In attesa dell’inizio del concerto, si esibiranno dalle 19.30 presso il Caffè del Teatro Cacio&Pere (piazza del Teatro, 3) Danilo Tarso al pianoforte, Pietro Paris al contrabbasso e Evita Polidoro alla batteria.