86enne si perde nei boschi di Rapolano, ritrovato nella notte dai soccorritori

E' stato ritrovato poco dopo la mezzanotte un 86enne che si era perso nella serata di ieri, martedì 29 ottobre, in una zona boschiva nel territorio comunale di Rapolano Terme.Alla ricerca dell'uomo, che si era messo in contatto telefonico con i Vigili del Fuoco del Comando di Siena non riuscendo però a dare chiare indicazioni per la sua individuazione, sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, il nucleo cinofili e il nucleo SAPR (sistemi pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e personale volontario.L'uomo è stato ritrovato da una squadra di volontari coordinati dall’UCL (unità comando locale) nei pressi di un podere abbandonato, in buone condizioni di salute.