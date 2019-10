Rapolano Terme: domenica omaggio a Unità d’Italia e Forze Armate

Rapolano Terme rende omaggio all’Unità nazionale e alle Forze Armate con le celebrazioni in programma domenica 3 novembre, promosse dall’amministrazione comunale e dalla sezione di Rapolano Terme Comune dell’Associazione Combattenti e Reduci.Le celebrazioni si apriranno alle ore 10 a Serre di Rapolano, in Piazza Medaglia d'Oro Biagini, con la deposizione di una corona d'alloro come omaggio al Monumento ai caduti, prima di spostarsi in Piazza della Repubblica, a Rapolano Terme, per una seconda deposizione della corona di alloro al Monumento ai caduti. Le celebrazioni si chiuderanno alle ore 11 al cimitero comunale di Rapolano Terme, con la deposizione della corona di alloro davanti al Sacrario dei combattenti. Tutti gli appuntamenti della mattina saranno accompagnati dalla banda “Sorgente Musicale” di Rapolano Terme.