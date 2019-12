''Toscanacci'' apre la stagione al Teatro del Popolo di Rapolano

Sabato 7 dicembre il primo spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle

Saranno Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle ad aprire la stagione 2019-2020 al Teatro del Popolo di Rapolano Terme. L’appuntamento è per sabato 7 dicembre, alle ore 21.15, e vedrà i tre attori protagonisti di Toscanacci, risate e altri anticorpi, omaggio al “ridere in salsa toscana”. Il cartellone è promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.I prossimi appuntamenti. Il sipario del Teatro del Popolo tornerà ad alzarsi sabato 14 dicembre con Ti racconto Don Giovanni, spettacolo di musica classica e teatro che vedrà protagonista l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra Regionale della Toscana e l’attore Alessandro Riccio, prima di dare appuntamento al pubblico per gennaio 2020.Informazioni. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30 oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it