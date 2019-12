Rapolano si prepara ad accogliere le feste con la Fiera di Natale e la prima mostra permanente di presepi

Appuntamento con la tradizione domenica 8 dicembre. Al via anche le visite guidate “Scoprendo Rapolano”

Rapolano Terme e Serre di Rapolano sono pronte a calarsi nell’atmosfera natalizia con il cartellone di appuntamenti promossi da amministrazione comunale e associazioni del territorio. Il primo evento sarà la tradizionale Fiera di Natale, in programma domenica 8 dicembre nel capoluogo dalle ore 8 fino a mezzanotte, accompagnata dall’apertura della mostra permanente di presepi, alla sua prima edizione, che rimarrà allestita fino al 6 gennaio. Domenica 8 dicembre, inoltre, prenderanno il via le visite guidate “Scoprendo Rapolano” dedicate alla scoperta del centro storico rapolanese accompagnati dai sapori tipici del territorio e organizzate nel periodo delle feste da Vivi Rapolano, associazione che riunisce le strutture ricettive locali. Il cartellone di eventi natalizi andrà avanti fino all’Epifania con numerose iniziative che uniranno musica, teatro, eventi sportivi, mercatini nei weekend e negozi aperti con orario straordinario tutte le domeniche del periodo delle feste.La Fiera di Natale animerà la zona compresa fra Piazza della Repubblica e via Pietro Nenni con stand di ambulanti mentre il centro storico ospiterà artigianato, sapori tipici del territorio e altri prodotti espressione del territorio. Nella Chiesa della Misericordia sarà possibile visitare l’esposizione di incisioni curata dalla Società Bibliografica Toscana e i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in Piazza del Castellare, dove l’associazione Real Calcetto Rapolano allestirà la sua casa per accoglierli insieme alle loro letterine. A completare l’atmosfera natalizia sarà l’esposizione dei presepi organizzata in case di legno lungo le vie del paese, curata dall’associazione La Piana. Dalle ore 19, infine, ci sarà spazio per l’apericena accompagnata da musica e proposta da Cacio&Pere e per il Dj set “Vintage” con Mirco Roppolo, di Radio3Network, che proporrà musica anni 50, 60 e 70 con supporti originali affiancata da una mostra di radio d'epoca esposte in tutti gli esercizi e spazi commerciali che ospiteranno le diverse aziende e dalle quali verrà trasmessa in diretta la serata dell'8 dicembre.La mostra permanente dei presepi sarà aperta alle ore 10 e rimarrà allestita fino all’Epifania con presepi realizzati in casette e nella Chiesa del Castellare. Alla stessa ora saranno aperti anche il Museo del Presepe, la fiera di benefi­cenza e il Mercatino Solidarietà presso la sede del Centro Culturale La Piana. Le visite guidate “Scoprendo Rapolano”, inoltre, accompagneranno i visitatori a conoscere il centro storico del paese e a riscoprire aneddoti e racconti locali, prima di lasciare spazio a una degustazione di prodotti locali. Dopo l’apertura di domenica 8 dicembre, l’iniziativa tornerà domenica 15, 22 e 29 dicembre e domenica 5 gennaio, con ritrovo alle ore 10 in Piazza della Repubblica, di fronte al Monumento ai Caduti, e una durata di circa 2 ore. Gli appuntamenti hanno un costo di 13 euro a persona e sono gratuiti per bambini fino a 6 anni. Sono previste anche agevolazioni per gruppi superiori a 4 persone.