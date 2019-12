Rapolano: weekend nell’atmosfera natalizia aspettando le feste

Sabato 14 e domenica 15 dicembre continua il cartellone di appuntamenti “Natale sotto le stelle”



Il cartellone di eventi "Natale sotto le stelle" torna protagonista a Rapolano Terme sabato 14 e domenica 15 dicembre con un weekend di appuntamenti per tutte le età. Sabato 14 dicembre, alle ore 19, Rapolano Terme sarà animato dal Concerto dei Superpila, Genuine Beat and Rock'n'Roll live band, mentre domenica 15 dicembre torneranno le visite guidate "Scoprendo Rapolano", con escursioni e degustazione di sapori tipici del territorio, e ci sarà spazio per la Festa della Misericordia, con la Santa Messa, alle ore 11, seguita dalla presentazione della nuova ambulanza e dal pranzo dei volontari. Alle ore 16, poi, sarà la volta della sfilata "Modelle per un giorno", organizzata da "Il bello delle donne di Chiara & Roberta".

Il cartellone di eventi natalizi promosso da amministrazione comunale e associazioni del territorio andrà avanti fino all’Epifania, lunedì 6 gennaio, con appuntamenti dedicati a musica, teatro e sport che animeranno Rapolano Terme e Serre di Rapolano. Per tutto il periodo delle feste, ogni sabato e domenica il centro storico di Rapolano Terme farà da cornice al mercatino e i negozi saranno aperti con orario straordinario tutte le domeniche. Ancora fino all’Epifania, sarà possibile visitare la mostra permanente di presepi, allestita per la prima volta nelle vie del centro storico di Rapolano Terme oltre a quello tradizionale nella Chiesa del Castellare, e ogni domenica sarà possibile partecipare alle visite guidate “Scoprendo Rapolano”, organizzate da Vivi Rapolano, associazione che riunisce le strutture ricettive locali. L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 10 in Piazza della Repubblica, di fronte al Monumento ai Caduti, e ha una durata di circa 2 ore. Gli appuntamenti hanno un costo di 13 euro a persona e sono gratuiti per bambini fino a 6 anni. Sono previsti anche agevolazioni per gruppi superiori a 4 persone.Informazioni. Per conoscere tutto il cartellone degli appuntamenti con “Natale sotto le stelle” è possibile visitare anche il sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it