''Natale sotto le stelle'' a Rapolano Terme e Serre di Rapolano

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre continuano gli appuntamenti del cartellone natalizio

Gli appuntamenti del cartellone “Natale sotto le stelle” tornano ad animare Rapolano Terme e Serre di Rapolano da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, accanto a mercatini, visite guidate, aperture straordinarie dei negozi e mostra dei presepi in programma fino all’Epifania.Venerdì 20 dicembre, alle ore 17, il Teatro del Popolo di Rapolano Terme ospiterà “Note di festa” e sarà invaso dai canti di Natale dei bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”. La giornata di sabato 21 dicembre, invece, si aprirà con un appuntamento sportivo, il Torneo di Natale organizzato da FCD Rapolano Terme e rivolto alla categoria Esordenti A9 con atleti nati nel 2008, che tornerà anche domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre. Il cartellone di eventi natalizi continuerà ancora sabato 21 dicembre a Serre di Rapolano con numerosi appuntamenti. Alle ore 10, in Piazza Medaglia d’Oro Biagini, prenderà il via il Natale Serrigiano con i Mercatini in Piazza organizzati da Proloco Serremaggio, Donatori di Sangue Fratres e sezione Soci Coop, mentre alle ore 15 saranno protagonisti i più piccoli con i canti natalizi, la Casa di Babbo Natale e il Laboratorio degli Elfi, accompagnati da una merenda natalizia. Nello stesso giorno, ancora alle ore 15, è prevista anche la Maratonina di Natale per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado organizzata dal Gruppo sportivo “Riccardo Valenti”, mentre alle ore 17 gli allievi della scuola di musica Sorgente Musicale si esibiranno nello “Spettacolo di Natale”, saggio dei corsi di canto, pianoforte, propedeutica musicale, strumenti a fiato, chitarra e batteria. Alle ore 19 sarà la volta del Concerto di Romina Capitani Quintet “Swingin’ Xmas!”, prima del gran finale fissato per le ore 21 al Teatro Verdi di Serre di Rapolano con “Natale al Basilico”, spettacolo della compagnia La Martinella di Siena con ricavato destinato al restauro del Teatro Verdi di Serre di Rapolano.Il cartellone di eventi natalizi promosso da amministrazione comunale di Rapolano Terme e associazioni del territorio andrà avanti fino all’Epifania, lunedì 6 gennaio, con appuntamenti dedicati a musica, teatro e sport che animeranno Rapolano Terme e Serre di Rapolano. Per tutto il periodo delle feste, ogni sabato e domenica il centro storico di Rapolano Terme farà da cornice al mercatino e i negozi saranno aperti con orario straordinario tutte le domeniche. Ancora fino all’Epifania, sarà possibile visitare la mostra permanente di presepi, allestita per la prima volta nelle vie del centro storico di Rapolano Terme oltre a quello tradizionale nella Chiesa del Castellare, e partecipare, ogni domenica, alle visite guidate “Scoprendo Rapolano”, organizzate da Vivi Rapolano, associazione che riunisce le strutture ricettive locali. L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 10 in Piazza della Repubblica, di fronte al Monumento ai Caduti, e ha una durata di circa 2 ore. Gli appuntamenti hanno un costo di 13 euro a persona e sono gratuiti per bambini fino a 6 anni. Sono previsti anche agevolazioni per gruppi superiori a 4 persone.Informazioni. Per conoscere tutto il cartellone degli appuntamenti con “Natale sotto le stelle” è possibile visitare anche il sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it