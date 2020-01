Rapolano Terme e Serre di Rapolano pronti ad accogliere la Befana e a salutare le feste

Il cartellone di eventi natalizi “Natale sotto le stelle” accompagna la chiusura delle feste con gli ultimi appuntamenti. Il cartellone di eventi natalizi “Natale sotto le stelle” accompagna la chiusura delle feste con gli ultimi appuntamenti.

Domani, domenica 5 gennaio nel centro storico di Rapolano Terme torna il mercatino e si rinnova l’iniziativa dei negozi aperti con orario straordinario e delle visite guidate “Scoprendo Rapolano”, organizzate da Vivi Rapolano, associazione che riunisce le strutture ricettive locali, mentre lunedì 6 gennaio la giornata dedicata alla Befana animerà Rapolano Terme e Serre di Rapolano con iniziative per tutte le età, dagli adulti ai bambini. Fino a lunedì 6 gennaio, inoltre, sarà possibile visitare la mostra permanente di presepi allestita nelle vie del centro storico di Rapolano Terme, oltre a quello tradizionale nella chiesa del Castellare.Befana a Rapolano Terme. Gli eventi dell’Epifania si apriranno alle ore 16, con l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Sportivo “Riccardo Valenti”, e continueranno con l’arrivo della vecchietta, che distribuirà dolcetti in Piazza Matteotti e accompagnerà i più piccoli in un laboratorio di giochi e altre attività. Intorno alle ore 19, Rapolano Terme saluterà le feste con il concerto dei Jaguari, ancora in pazza Matteotti.Befana a Serre di Rapolano. Lunedì 6 gennaio adulti e bambini potranno prendere “Un tè con la Befana” a Serre di Rapolano, in un pomeriggio ricco di iniziative. Il programma si aprirà alle ore 15 nel Granaione, con la mostra fotografica “Le nostre cave”, a cura dell’Associazione La Torre della Grancia e di Siena Fotoclub, e continuerà, ancora alle ore 15, in piazza Medaglia d’Oro Biagini con lo spettacolo dei piccoli sbandieratori La Torre e i piccoli tamburini delle Serre. Alle ore 16, nel Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, prenderanno il via i laboratori per bambini, gratuiti e rivolti a diverse fasce di età: “Befana riciclosa”, per partecipanti fra 4 e 6 anni impegnati nell’utilizzo di materiale riciclato; “Caccia alla Befana”, per bambini dai 6 anni divisi in squadre, e “Lettura animata” per bambini da 2 a 4 anni, con proiezione di immagini illustrate da due animatori di A.P.S. M’Ama di Siena. Ancora alle ore 16 è prevista l’apertura del Tea Room nella Sala dell’Oliviera del Museo, dove gli adulti potranno divertirsi con “Serropoli”, rivisitazione in ambito locale del gioco Monopoli. Alle ore 18.30, inoltre, il Granaione ospiterà il Tombolone del Granaione, con montepremi di mille euro e prevendita delle cartelle presso Roby’s bar e tabaccheria Go Cart.Informazioni. Per informazioni su tutti gli appuntamenti a Serre di Rapolano, organizzati con la collaborazione della Pro Loco Serremaggio, è possibile contattare il numero 339-1909174 oppure l’indirizzo mail e.morbidelli@comune.rapolanoterme.si.it. I laboratori sono organizzati in collaborazione con Le Sillabe e A.P.S. M’Ama di Siena.