Rapolano Terme: il sipario sul 2020 si apre con Lella Costa e la Traviata

Appuntamento venerdì 10 gennaio alle ore 21 al Teatro del Popolo

Il sipario del Teatro del Popolo di Rapolano Terme torna ad aprirsi con la Traviata, l’intelligenza del cuore e l’interpretazione di Lella Costa come omaggio a tutte le “traviate” del mondo. L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio, alle ore 21, per una nuova tappa del cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.

I prossimi appuntamenti. La stagione teatrale rapolanese tornerà martedì 11 febbraio con Sebastiano Lo Monaco e il monologo Per non morire di mafia, nato dalla testimonianza di Pietro Grasso e dalla sua lotta contro la criminalità organizzata.Informazioni. I biglietti per la stagione teatrale possono essere acquistati presso il Teatro nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30 oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it . Per informazioni sulla rassegna “Il Teatro Incantato”, invece, è possibile contattare il Teatro del Popolo di Rapolano Terme ai numeri 0577-724617, 331-8181776 e all’indirizzo mail teatrorapolano@gmail.com oppure l’associazione Centro Il Garage di Lucignano al numero 349-1995647.