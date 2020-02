Sopralluogo sulla scena del crimine: i volontari della Misericordia incontrano Carabinieri e magistrati

Giovedì sera, 6 febbraio, presso l’auditorium di Rapolano Terme, si è svolto un incontro organizzato dalla Misericordia di Rapolano con la collaborazione del Comune e dell’Arma dei Carabinieri allo scopo di informare e formare i soccorritori e i sanitari su come comportarsi in interventi che possano richiedere successivi approfondimenti investigativi proprio per non inquinare la scena del crimine.La conferenza è stata tenuta dal sostituto procuratore della Repubblica di Siena Sara Faina, dal comandante della Compagnia Carabinieri di Siena Capitano Alberto Pinto e dal Ccomandante in S.V. del Nucleo Investigativo di Siena Luogotente C.S. Roberto Nesticò.Il governatore Fabrizio Tofani, in un auditorium al completo per la presenza di volontari e personale sanitario proveniente dalle Misericordie di tutta la provincia, ha sottolineato l’importanza dell’evento ed il valore dei relatori, esprimendo grande soddisfazione anche per la quotidiana collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione diretta dal Maresciallo capo Caludio Pietrini.All'incontro presenti anche il Direttore del 118 area sud est Siena Grosseto Giuseppe Panzardi, il Comandante della Polizia Municipale di Rapolano Terme Massimiliano Tognola e l’assessore Gianna Trapassi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.