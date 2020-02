A Rapolano Terme presentazione di ''Libero Aquilone'', il libro intervista di Stefano Scaramelli

Sabato 15 febbraio, ore 16, con Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e il giornalista Leonardo Mattioli

Il libro intervista a Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, arriva a Rapolano Terme. Il percorso politico e umano tra l’autobiografia e i racconti di vicende, anche inedite, al centro del libro intervista. Le risposte dirette alle incalzanti domande del giornalista Leonardo Mattioli guidano il lettore nel significato della politica, di cosa è stata e di cosa sarà, per Scaramelli.“Libero Aquilone” è il titolo del libro che viene presentato a Rapolano Terme sabato 15 febbraio nella saletta del bar Centrale, in piazza Garibaldi, ore 16. Saranno presenti Stefano Scaramelli, consigliere regionale e presidente della Commissione sanità e il giornalista Leonardo Mattioli che aprirà il dibattito con il pubblico anche sulla attuale fase politica.