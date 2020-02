A Rapolano Terme arriva il Kru-Founding Tour di Lorenzo Kruger

Appuntamento con il cantautore domenica 1° marzo alle 21.30 al Caffè del Teatro - Cacio&Pere



Il Kru-Founding Tour del cantautore Lorenzo Kruger fa tappa a Rapolano Terme. L’appuntamento è per domenica 1° marzo, alle ore 21.30, al Teatro del Popolo di Rapolano Terme per un evento che vedrà protagonista il frontman della band indie Nobraino nel cartellone promosso da Caffè del Teatro - Cacio&Pere con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e il patrocinio del Comune di Rapolano Terme.



Kru-Founding Tour propone uno spettacolo “per voce e pianoforte da viaggio”, come lo definisce il cantautore, protagonista di un tour solitario che unisce scenografie portatili, tappeti, costumi e bolle di sapone e che va avanti da tre anni con oltre 350 concerti in tutta Italia. Nonostante le numerose tappe, lo spettacolo non è mai lo stesso e propone ogni volta alcuni elementi di novità, così come un cantautore si arricchisce ogni giorno di nuove vedute. La performance diventa, così, un percorso sulla canzone d’autore dove Lorenzo Kruger ripercorre le strade che lo hanno portato alla maturazione necessaria per fare un disco in un mondo che non ha più bisogno di dischi e di canzoni d’autore. I proventi dei concerti saranno impiegati per la deposizione su supporto fonografico delle nuove canzoni di Lorenzo Kruger.



Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Caffè del Teatro Cacio&Pere al numero 334-7023163.