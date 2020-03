A Rapolano Terme week-end dedicato alle donne

Sabato 7 marzo alle 18 presentazione del romanzo “Nonostante te” seguita da aperitivo e mostra fotografica. Alle 21 divertente performance su storie di animali femmine con Lucia Poli in Animalesse

Rapolano Terme celebra la Festa della Donna con un weekend ricco di appuntamenti. Sabato 7 marzo, alle ore 18, il Caffè del Teatro Cacio&Pere ospiterà la presentazione del romanzo “Nonostante te” di Lorella Carli seguita da aperitivo e visita alla mostra fotografica “"Io sono. Ma chi sono?” curata da Patrizia Mori, mentre alle ore 21 al Teatro del Popolo sarà protagonista Lucia Poli con lo spettacolo Animalesse, storie di animali in prosa, in poesia, in musica inserito nel cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme. Domenica 8 marzo doppia iniziativa al Caffè del Teatro Cacio&Pere con il patrocinio del Comune rapolanese e ingresso libero: alle ore 19.30 sarà inaugurata la “Mostra Collettiva” al femminile curata da Visionaria, dedicata a nove artiste donne e alle loro opere, mentre alle ore 22 sarà la volta di MataLuna, Reading & Jazz per un appuntamento che unisce musica e letteratura.Gli appuntamenti di sabato 7 marzo. La presentazione del romanzo “Nonostante te” di Lorella Carli, in programma alle ore 18 e seguita da aperitivo e visita alla mostra fotografica "Io sono. Ma chi sono?”, è promossa dal Comune di Rapolano Terme insieme all’Associazione Filarmonico - Drammatica di Rapolano Terme. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Elisa Tozzetti, docente di lettere e addetta alla comunicazione per la Fondazione ELSA Culture Comuni, e di Roberta Guerri, referente per le pari opportunità della Provincia di Siena. Nello spettacolo teatrale Animalesse Lucia Poli coinvolge il pubblico con storie curiose e divertenti che vedono protagonisti gli animali e, in particolare, gli esemplari femminili, e danno vita a un vero e proprio laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggi, gatti e topi parlano e si raccontano allegramente.Gli appuntamenti di domenica 8 marzo. La “Mostra Collettiva” al femminile che sarà inaugurata alle ore 19.30 vedrà protagoniste Vanilla, con espressioni d'arte in mille forme; Ilaria Finetti, con le Magiche Trasparenze; Siria, sperimentatrice di materiali; Martina, con i gessetti di Frida Kahlo; Giudinezza, con le mille forme dell’amore; Alluanza, con l'arte indicata dalla luna; Chimena Filippetti, con l’arte della natura; Maria Grazia Giordani, con il sentire attraverso le mani e Teresa, con i figli dell’albero. La performance in programma alle ore 22, invece, vedrà protagonista i Mataluna con un repertorio che unirà musica e letteratura su tematiche eterogenee: dalle donne dell'antichità al vino, da Dante a Boccaccio in lingue inglese fino alla Lisbona di Pessoa e Tabucchi in continua sperimentazione. A coinvolgere il pubblico saranno la musica jazz e le improvvisazioni del violino di Andrea Frosolini, la voce di Alice Bardini e l'eclettica Chiara Savoi.Informazioni. I biglietti per lo spettacolo teatrale Animalesse possono essere acquistati presso il Teatro nel giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30, oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it. Per informazioni sugli eventi al Caffè del Teatro Cacio&Pere, invece, è possibile contattare il numero 334-7023163 oppure l’indirizzo mail cacioeperelive@gmail.com.