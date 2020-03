Comune di Rapolano Terme: pagamento della Tari in tre rate da luglio a novembre

Lo spostamento è stato approvato dal Consiglio comunale insieme ad alcune variazioni di bilancio e altri punti

Spostamento del pagamento della Tari in tre rate - luglio, settembre e novembre 2020 - variazioni di bilancio e varianti agli strumenti urbanistici legate allo sviluppo del territorio. Sono stati questi i punti principali del consiglio comunale che si è svolto ieri, giovedì 26 marzo, a Rapolano Terme, con una seduta a porte chiuse e nel rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalle disposizioni nazionali per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid-19 (Coronavirus).Le variazioni di bilancio approvate riguardano l’anticipazione di risorse proprie dell’amministrazione comunale per installare nuove telecamere sostenute dal bando della Regione Toscana sulla sicurezza urbana; il supporto a un incarico per portare avanti il progetto di mobilità lenta; il finanziamento del progetto per nuova organizzazione del personale; l’assunzione a tempo determinato di un responsabile dell’area finanziaria e di un istruttore tecnico temporaneo per sei mesi nell’ufficio Tecnico; il finanziamento di una consulenza per completare il bilancio consuntivo 2019; lo stanziamento di risorse a sostegno di un progetto culturale; l’acquisto di un nuovo programma di lampade votive e l’accantonamento di risorse per il fondo rischi.Altri punti. Nel corso del consiglio comunale, inoltre, sono stati approvati una variazione al Regolamento urbanistico per modificare la scheda di intervento sul Podere Sanità - Modanella e il progetto unitario convenzionato dedicato al centro ricerche sulla propulsione spaziale avanzata presentato dalla società Aerospazio Tecnologie srl di Rapolano Terme.