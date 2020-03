Rapolano: accordo fra Polizia municipale e Associazione Agriambiente Toscana a tutela di flora, fauna e decoro urbano

Sottoscritto nei giorni scorsi, rafforzerà controlli e interventi su tutto il territorio di Rapolano Terme

Il Comune di Rapolano Terme ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Associazione Agriambiente Toscana, impegnata nella prevenzione e nell’informazione ambientale, che affiancherà i Vigili urbani per garantire il rispetto delle norme a tutela di flora, fauna, ambiente e decoro urbano. L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del comandante della Polizia municipale di Rapolano Terme, Massimiliano Tognola e del comandante della sezione di Siena dell’Associazione Agriambiente Toscana, Francesco Ciccioni.L’accordo di collaborazione prevede l’impegno dell’Associazione Agriambiente Toscana al fianco della Polizia municipale per attività di controllo ambientale, verifiche antinquinamento, contrasto alle deposizioni indiscriminate dei rifiuti, anche ingombranti, tossici e pericolosi, controllo del fenomeno del randagismo di cani e gatti, tutela di parchi e giardini, prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali, tutela di flora e fauna, servizi di Protezione Civile e di controllo sul territorio, anche a cavallo. L’accordo viene salutato con favore dal comandante della Polizia municipale di Rapolano Terme, Massimiliano Tognola, che ringrazia l’amministrazione comunale per un’iniziativa che rafforzerà i controlli sul territorio rapolanese, anche nelle zone più periferiche, a salvaguardia dell’ambiente e degli animali.