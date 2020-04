Rapolano Terme: pubblicato bando per il contributo affitti in emergenza Coronavirus

Domande aperte fino al 29 maggio

Il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato un bando per accedere ai contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 da parte di famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. L’iniziativa conta su risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana e le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 29 maggio 2020 utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it , nella sezione Avvisi insieme al bando con i requisiti richiesti.Chi può presentare la domanda. Fra i requisiti richiesti dal bando, rivolto a lavoratori dipendenti o autonomi residenti nel Comune di Rapolano Terme, figurano la titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo riferito all’alloggio in cui hanno la residenza; un valore ISE, Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019 o 2020 e una diminuzione del reddito del nucleo familiare non inferiore al trenta per cento per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019, oltre al fatto di non essere titolari del contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l’anno 2020 e di non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).Come presentare la domanda. Il modello da utilizzare per presentare la domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune www.comune.rapolanoterme.si.it oppure può essere ritirato in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo e URP del Comune, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. La domanda debitamente compilata può essere inviata, preferibilmente via mail, all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.rapolanoterme.si.it. Inoltre, è possibile inviare la documentazione tramite PEC, se si possiede una casella di posta certificata, all’indirizzo comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it. Chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail, può consegnarla all’ufficio Protocollo del Comune di Rapolano Terme aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18, rispettando tutte le misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19. E’ possibile, inoltre, spedire la domanda e la documentazione a mezzo raccomandata A/R indirizzandola al Comune di Rapolano Terme e tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale.