Incidente sulla Siena-Bettolle, chiusa una corsia a Rapolano in direzione Siena

A seguito di un tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia in direzione Siena, a Rapolano Terme, sulla SS 715 "Siena Bettolle" al km 29,800.Nel tamponamento sono coinvolti due autovetture ed un mezzo pesante e nell'impatto i due conducenti delle automobili sono rimasti feriti. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla corsia di sorpasso.Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile.