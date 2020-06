Rapolano: al via i lavori all’ufficio postale, revocata la protesta

Il sindaco Starnini: “Terremo alta l’attenzione e siamo pronti a prendere altre iniziative per restituire il servizio alla comunità nel più breve tempo possibile”



“Questa mattina, lunedì 1° giugno abbiamo constatato l’avvio dei lavori per il ripristino e la riapertura dell’ufficio postale di Rapolano Terme e abbiamo chiesto ai responsabili di Poste Italiane la conferma formale e i tempi di ultimazione. Preso atto dell’intervento, ho revocato la convocazione della giunta di Rapolano Terme prevista per giovedì 4 giugno davanti alla direzione provinciale di Poste Italiane a Siena, ma terremo alta l’attenzione sul rispetto dei tempi”. Con queste parole il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, interviene sull’avvio dei lavori per la riapertura dell’ufficio postale rapolanese, chiuso dopo la rapina al bancomat avvenuta nella notte del 20 febbraio scorso, dopo la protesta annunciata nei giorni scorsi per restituire il servizio alla comunità.



“Questa mattina - aggiunge Starnini - abbiamo appreso con favore la notizia dei lavori per il ripristino dell’ufficio postale di Rapolano Terme, ma siamo pronti a prendere altre iniziative di fronte a eventuali ritardi o interruzioni dei lavori fino a quando non ci sarà l’effettiva riapertura dell’ufficio postale”.