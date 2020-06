Rapolano Terme: lunedì si riunisce il Consiglio comunale a porte chiuse

Fra i punti all’ordine del giorno variazioni di bilancio e altri provvedimenti

Lunedì 8 giugno, alle ore 21, torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta si svolgerà nella Sala consiliare del Municipio, a porte chiuse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.I consiglieri comunali saranno chiamati a discutere e approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019; l’adesione del Comune all’accordo quadro stipulato da Abi, Anci e Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui 2020 con MPS per l’emergenza Covid-19; alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2020; la ricognizione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, con relativo piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020. L’ordine del giorno prevede anche la discussione di alcune mozioni presentate dai gruppi consiliari “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e “Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia” sulle misure economiche e sociali legate all’emergenza Covid-19.